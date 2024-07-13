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Непомнящий: буду разочарован победой Англии, но это не сборная Дорогомиловского рынка

Непомнящий: буду разочарован победой Англии, но это не сборная Дорогомиловского рынка
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Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем финале Евро-2024, в котором 14 июля сыграют Испания и Англия.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень надеюсь, что испанцы выиграют в финале Евро. Но футбол непредсказуем, и сборная Англии — это не сборная Дорогомиловского рынка, это серьёзная команда, где в каждой линии играют звёзды с приставкой супер. Я буду разочарован победой Англии на чемпионате Европы, но буду с понимаем к этому относиться, потому что футбол такой разнообразный, что имеет право на всё. И в случае чемпионства англичан роль тренера станет более великой.

Нравится работа Саутгейта или нет — это другая тема, но это не случайно, что он смог довести команду до такого уровня. Где-то я прочитал, что за 100 лет существования сборной Англии Саутгейт является лучшим тренером по показателям. Значит, имеет право на жизнь и такой футбол на результат», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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