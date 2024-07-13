Спекулянты продают бесплатные билеты на презентацию Мбаппе за € 50 — Relevo

Некоторые болельщики мадридского «Реала», которым удалось раньше остальных получить бесплатные билеты на презентацию нападающего Килиана Мбаппе, начали продавать их по цене в € 50. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, подобная ситуация возникла из-за принципа распределения билетов. Сначала их предоставляют «сосьос» — членам клуба, официально зарегистрированным и имеющим соответствующие документы. Затем билеты получают болельщики, обладающие удостоверением «мадридиста». Далее они предоставляются широкой публике. Таким образом, фанаты «Реала», получившие билеты раньше остальных, начали продавать их.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Зафиксированы случаи продажи несколькими людьми одного и того же билета на презентацию Мбаппе. Подчёркивается, что по нему попасть на стадион сможет только человек, пришедший первым, в то время как остальные купившие его лишатся денег.

Напомним, презентация нападающего состоится 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»: