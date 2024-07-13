Пикущак: Смолов способен заменить Кордобу в матче с «Зенитом» за Суперкубок

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о грядущем матче Суперкубка России, в котором «быки» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 13 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«На сегодняшний день сезон только начинается, команды готовятся. Все не в оптимальных кондициях. Но «Краснодару» будет сложнее. «Зенит» хорошо укрепился, к тому же будет отсутствовать Кордоба.

Смолов — качественный футболист. Вопроса, влился ли он в коллектив, не стоит — он играл в «Краснодаре», его там знают. Думаю, Фёдор способен справиться с заменой Кордобы в этом матче», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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