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На презентации Мбаппе «Реал» намерен исправить ошибки, сделанные при представлении Роналду

На презентации Мбаппе «Реал» намерен исправить ошибки, сделанные при представлении Роналду
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Руководство мадридского «Реала» намерено избежать при презентации нападающего Килиана Мбаппе ошибок, допущенных им при представлении экс-футболиста «сливочных» Криштиану Роналду в 2009 году. Об этом сообщает Relevo.

В частности, «Реал» не будет предоставлять бесплатные билеты массовой аудитории, сделав акцент на официально зарегистрированных болельщиках, имеющих соответствующие документы. Таким способом «сливочные» хотят избежать выхода из-под контроля огромного количества людей, пришедших на стадион.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Источник также подчёркивает, что на презентацию приглашён бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, являющийся соотечественником Мбаппе. На презентации французского нападающего планируется пиротехническое шоу и использование больших экранов.

Представлении Мбаппе пройдёт 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»:

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