«Аль-Иттихад» объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера

Саудовский «Аль-Иттихад» объявил о назначении на пост главного тренера клуба французского специалиста Лорана Блана.

«Лоран Блан — новый главный тренер «Аль-Иттихада», — говорится в заявлении пресс-служба клуба.

Последним местом работы Блана был французский «Лион». Блан проработал в «Лионе» чуть меньше года и был уволен 11 сентября 2023 года. Он был назначен главным тренером команды 9 октября 2022 года. До этого французский наставник возглавлял сборную Франции, а также такие команды, как «ПСЖ», «Бордо» и катарский «Эр-Райян».

Напомним, предыдущий главный тренер команды Марсело Гальярдо был уволен из-за конфликта с французским нападающим клуба Каримом Бензема.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» занял пятое место, набрав 54 очка.