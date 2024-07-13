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Эктор Бракамонте охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» Эсекьеля Барко

Эктор Бракамонте охарактеризовал потенциального новичка «Спартака» Эсекьеля Барко
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Аргентинский экс-форвард «Москвы», «Терека», «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением относительно потенциального новичка «Спартака» Эсекьеля Барко. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб.

— Он очень хороший игрок, с отличной техникой и игрой один в один, который прошëл через два очень больших клуба Аргентины. Также Барко играл в молодëжной сборной Аргентины. В последнее время в «Ривере» он не особо выделялся, но у него отличные качества. Он не бомбардир, но очень активный игрок на всём атакующем фронте.

— Способен ли он добиться успеха в России?
— Вот этого я не знаю. Это футбол, — сказал Бракамонте корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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