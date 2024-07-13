Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов рассказал о работе Черчесова в сборной

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Первые сборы Черчесова со сборной Казахстана пройдут в начале сентября. Станислав Черчесов планирует сборы именно на это время, чтобы начать цикл подготовки к матчам отбора, в том числе к первой игре с Норвегией.

Сейчас Черчесов общается со многими футболистами, даёт свои установки. Профессиональная работа россиянина и его тренерского штаба уже началась. Станислав Саламович также начал ходить на игры казахстанских клубов», — приводит слова Барменкулова Sport24.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.