ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов рассказал о работе Черчесова в сборной

Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов рассказал о работе Черчесова в сборной
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Первые сборы Черчесова со сборной Казахстана пройдут в начале сентября. Станислав Черчесов планирует сборы именно на это время, чтобы начать цикл подготовки к матчам отбора, в том числе к первой игре с Норвегией.

Сейчас Черчесов общается со многими футболистами, даёт свои установки. Профессиональная работа россиянина и его тренерского штаба уже началась. Станислав Саламович также начал ходить на игры казахстанских клубов», — приводит слова Барменкулова Sport24.

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android