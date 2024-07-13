Родри ответил на вопрос, может ли он выиграть «Золотой мяч»

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, может ли он получить награду лучшему футболисту сезона — «Золотой мяч».

«Правда в том, что, на самом деле, мне всё равно. Я просто сосредоточен на победе в чемпионате Европы. Уже говорил, что предпочитаю, чтобы другие люди оценивали индивидуальный вклад [в футбол]. Я здесь с целью завоёвывать командные трофеи», — приводит слова Родри City Xtra.

Напомним, Родри занял пятое место в голосовании на вручение «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: