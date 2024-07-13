Смородская: на одном желании победу не получишь, нужно думать, как играть с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче Суперкубка России с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, что «Зенит» является фаворитом в Суперкубке России, учитывая проблемы с составом у «Краснодара». На одном желании победу не получишь, нужно очень много компонентов, чтобы выиграть. Нужно придумать, как играть и нейтрализовать бразильцев у «Зенита». А «Краснодар» с этим не справится», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Зенит» является действующим обладателем трофея.