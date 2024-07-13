Смородская: на одном желании победу не получишь, нужно думать, как играть с «Зенитом»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает «Зенит» фаворитом в предстоящем матче Суперкубка России с «Краснодаром».
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я думаю, что «Зенит» является фаворитом в Суперкубке России, учитывая проблемы с составом у «Краснодара». На одном желании победу не получишь, нужно очень много компонентов, чтобы выиграть. Нужно придумать, как играть и нейтрализовать бразильцев у «Зенита». А «Краснодар» с этим не справится», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Зенит» является действующим обладателем трофея.
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