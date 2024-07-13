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Гранат назвал самый громкий трансфер в РПЛ этим летом

Гранат назвал самый громкий трансфер в РПЛ этим летом
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Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат назвал самый громкий трансфер в Российской Премьер-Лиге в нынешнее межсезонье.

«Самый громкий и самый ожидаемый переход — это трансфер Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит». Хорошее усиление для чемпиона страны», — приводит слова Граната Legalbet.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

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