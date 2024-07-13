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Бракамонте: Слуцкий как брат мне. Он всегда был смелым и не задумывался, что скажут другие

Бракамонте: Слуцкий как брат мне. Он всегда был смелым и не задумывался, что скажут другие
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Аргентинский экс-форвард «Москвы», «Терека», «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением о решении российского тренера Леонида Слуцкого уехать в Китай. Напомним, специалист возглавляет «Шанхай Шэньхуа».

«Знаю, что Слуцкий теперь в Китае. Он брат мне, как не знать! Меня его решение совершенно не удивило. Для аргентинцев в порядке вещей уезжать работать в другие страны. Леонид всегда был смелым, меня это не удивляет и мне нравится, что он может делать что-то, не задумываясь о том, что скажут другие. Он замечательный человек и отличный профессионал. Я всегда желаю ему всего наилучшего», — сказал Бракамонте корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 18 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.

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