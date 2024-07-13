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Глава РПЛ Алаев примет участие в следующем заседании комитета УЕФА

Глава РПЛ Алаев примет участие в следующем заседании комитета УЕФА
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что осенью посетит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности.

«Следующее заседание комитета УЕФА пройдет осенью. Я буду очно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Отметим, что Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. Он пропустил заседание в апреле по личным причинам.

Алаеву 44 года. С 2019 года он занимает пост генерального секретаря РФС. В феврале 2021 года он был избран на пост главы ФНЛ. В 2022 году Алаев стал президентом Российской Премьер-Лиги.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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