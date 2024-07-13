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Навас может сыграть с командой Саутгейта в финале турнира спустя 18 лет после предыдущего

Навас может сыграть с командой Саутгейта в финале турнира спустя 18 лет после предыдущего
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38-летний правый защитник сборной Испании Хесус Навас может сыграть в финале Евро-2024 с Англией, возглавляемой Гаретом Саутгейтом. Действующий футболист и экс-защитник уже пересекались на поле в финале европейского турнира 18 лет назад, когда в финале Кубка УЕФА «Севилья» с Навасом в составе разгромила «Мидлсбро», за который выступал Саутгейт, со счётом 4:0. В той встрече оба игрока провели на поле все 90 минут.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч Испания — Англия в финале Евро-2024 состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале этого соревнования «три льва» победили Нидерланды со счётом 2:1. Сборная Испании обыграла Францию с аналогичным счётом.

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