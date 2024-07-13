Юрий Жирков: российский футболист когда-нибудь точно выиграет Лигу чемпионов

Бывший российски футболист Юрий Жирков считает, что отечественному футболисту выиграть Лигу чемпионов легче, чем клубу.

«Российский футболист когда-нибудь точно выиграет Лигу чемпионов. Нашему клубу добиться такого успеха будет тяжело, мне кажется.

Увижу ли я победу российской команды в Лиге чемпионов? Ну, у меня ещё лет 40 есть. (Смеётся.) Возможно, увижу. Нынешний футбол изменился. Больше склоняюсь к тому, что стану свидетелем этого события, чем нет», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Юрий Жирков является победителем Кубка УЕФА сезона-2004/2005 в составе московского ЦСКА. Последним российским футболистом, поднимавшим трофей Лиги чемпионов, был Дмитрий Аленичев. Он выиграл Лигу чемпионов сезона-2003/2004, когда «Порту» в финале разгромил «Монако» со счётом 3:0. На счету Аленичева один из голов в той игре.