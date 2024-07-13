Лучший бомбардир Испании на Евро-2024 Ольмо высказался о Джуде Беллингеме перед финалом
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о состоянии 21-летнего игрока национальной команды Англии Джуда Беллингема.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Физически истощён? Что ж, это финальный матч. Я не думаю, что он не сыграет из-за физической усталости. Джуд — важный игрок для сборной Англии. Он доказал это во время турнира. Но мы должны быть осторожны с ним так же, как и с другими игроками его команды», — приводит слова Ольмо интернет-издание Eurosport.
Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Матч пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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