Лучший бомбардир Испании на Евро-2024 Ольмо высказался о Джуде Беллингеме перед финалом

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о состоянии 21-летнего игрока национальной команды Англии Джуда Беллингема.

«Физически истощён? Что ж, это финальный матч. Я не думаю, что он не сыграет из-за физической усталости. Джуд — важный игрок для сборной Англии. Он доказал это во время турнира. Но мы должны быть осторожны с ним так же, как и с другими игроками его команды», — приводит слова Ольмо интернет-издание Eurosport.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Матч пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.