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Смородская: надеюсь, Испания выиграет Евро. Никто и близко не играет, как они

Смородская: надеюсь, Испания выиграет Евро. Никто и близко не играет, как они
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о финальном матче чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На чемпионате Европы мне нравится испанская команда. Она молодая, очень креативная, скоростная, с прекрасным дриблингом и ударом. Никого и близко нет, кто показывал бы такую игру, как испанцы. Они все 90 и даже 120 минут способны держать темп, это очень редкое качество. Я надеюсь, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы.

В победе сборной Англии на Евро не будет никакой катастрофы. Я считаю уже странным, что англичане дошли до финала чемпионата Европы. Сборная Нидерландов могла выйти дальше, но нидерландцы как-то струсили и не показали той игры, на которую они способны», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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