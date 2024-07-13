Смородская: надеюсь, Испания выиграет Евро. Никто и близко не играет, как они

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о финальном матче чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

«На чемпионате Европы мне нравится испанская команда. Она молодая, очень креативная, скоростная, с прекрасным дриблингом и ударом. Никого и близко нет, кто показывал бы такую игру, как испанцы. Они все 90 и даже 120 минут способны держать темп, это очень редкое качество. Я надеюсь, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы.

В победе сборной Англии на Евро не будет никакой катастрофы. Я считаю уже странным, что англичане дошли до финала чемпионата Европы. Сборная Нидерландов могла выйти дальше, но нидерландцы как-то струсили и не показали той игры, на которую они способны», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.