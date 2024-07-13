«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Чанчунь Ятай»

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Закончился матч 19-го тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, принимал на своём поле «Чанчунь Ятай». Игра завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 3:2.

В составе хозяев голами в этом матче отметились защитник Чжу Чэньцзе, хавбек Жоау Карлуш, нападающий Сефас Малеле, у гостей — полузащитники Петер Жуль и Ван Цзиньсянь.

Благодаря этой победе «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого продлил серию без поражений до 21 матча. В 21 встрече подопечные российского специалиста 17 раз одержали победу и четыре раза сыграли вничью. Общий счёт — 46:8. Победа в этом матче стала для клуба четвёртой подряд.

После 19 туров чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 49 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на два очка.