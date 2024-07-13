В «Динамо» не согласны с тем, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о конкуренции с «Зенитом» в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не слышал заявлений, что у «Зенита» нет конкурентов. Если они есть, не могу с ними согласиться. В прошлом сезоне мы достаточно успешно играли наши очные встречи с «Зенитом». Размер бюджета, безусловно, важен, и он во многом определяет долгосрочный успех, но мы смотрим в первую очередь на себя, отталкиваемся от своих возможностей. Будем показывать свой максимум. Не считаю ли я безусловным чемпионом ещё до старта «Зенит»? Нет», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Новый сезон РПЛ начинается 20 июля.