«Зенит» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча за Суперкубок России начнётся в 20:30
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Сегодня, 13 июля, состоится матч Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).
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