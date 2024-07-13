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Защитник Алессандро Буонджорно стал игроком «Наполи»

Защитник Алессандро Буонджорно стал игроком «Наполи»
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24-летний центральный защитник Алессандро Буонджорно перешёл в «Наполи» из «Торино», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Неаполитанцы заключили контракт с итальянским игроком до 2029 года.

Буонджорно выступал за «Торино» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость защитника, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. 5 июня клуб объявил о подписании трудового соглашения с тренером Антонио Конте.

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