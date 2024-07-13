Дмитрий Гафин объяснил трансферную стратегию «Динамо» этим летом

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал трансферную политику бело-голубых этим летом.

«Ещё в прошлом сезоне мы достаточно серьёзно усилились, игроками национальных команд в том числе. И наша основная задача в это межсезонье — развивать внутренние резервы, плюс к этому работаем на трансферном рынке. Первое пополнение — качественный вратарь Андрей Лунёв, игрок сборной России. Трансферных ковровых бомбардировок ожидать не следует. Усиление двух-трех позиций? Да», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.