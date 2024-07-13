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«Арсенал» обыграл «Черноморец» в первом матче нового сезона Первой лиги

«Арсенал» обыграл «Черноморец» в первом матче нового сезона Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец». Игра прошла на стадионе «Арсенал» (Тула). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сергей Куликов. Матч закончился победой «Арсенала» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Хабибов – 51'    

На 51-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Ансор Хабибов — 1:0. Этот гол оказался единственным.

1-й тур Первой лиги продолжится в воскресенье, 14 июля, и завершится матчем «Алания» — «Уфа» в понедельник, 15 июля.

Напомним, в прошлом сезоне Мелбет Первой лиги «Химки» заняли первое место, набрав 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Календарь Первой Лиги
Турнирная таблица Первой Лиги
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