Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 14 июля

В ночь на завтра, 14 июля, в Кубке Америки 2024 года состоится матч за третье место континентального первенства. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимали участие 16 команд, которые были поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 14 июля (время — московское):

3:00. Матч за 3-е место. Канада — Уругвай.

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Канада – Уругвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.