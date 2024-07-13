Владимир Габулов назвал фаворита финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии

Бывший российски голкипер Владимир Габулов назвал сборную Испании фаворитом в финальном матче Евро-2024 с Англией. Матч состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

«С моей стороны особо симпатий нет. Но в плане футбола и зрелищности не секрет, что Испания показывает более интересный футбол. У них налажены связи, Испания организована тактически, подготовлена физически и функционально, комбинируют и команда выглядит целостной. Наверное, эти факторы позволяют говорить о том, что сборная Испании является небольшим фаворитом перед финалом Евро», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.