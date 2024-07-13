ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов назвал фаворита финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии

Владимир Габулов назвал фаворита финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российски голкипер Владимир Габулов назвал сборную Испании фаворитом в финальном матче Евро-2024 с Англией. Матч состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С моей стороны особо симпатий нет. Но в плане футбола и зрелищности не секрет, что Испания показывает более интересный футбол. У них налажены связи, Испания организована тактически, подготовлена физически и функционально, комбинируют и команда выглядит целостной. Наверное, эти факторы позволяют говорить о том, что сборная Испании является небольшим фаворитом перед финалом Евро», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android