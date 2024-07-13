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Лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле стал игроком «Бешикташа»

Лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле стал игроком «Бешикташа»
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34-летний нападающий, выступавший за «Лацио», Чиро Иммобиле стал игроком «Бешикташа», сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Итальянец заключил контракт с турецкой командой до 2027 года. Сообщается, что нападающий в «Бешикташе» будет получать € 6 млн за сезон.

Напомним, Иммобиле перешёл в «Лацио» из «Севильи» в июле 2016 года. Сумма трансфера составила € 9,45 млн. 34-летний футболист выступал за клуб с 2016 года. За этот период он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 207 голами и 54 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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