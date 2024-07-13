Чернов высказался о влиянии слухов о переходе Соболева в «Зенит» на атмосферу в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что слухи о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит» влияют на атмосферу в команде.

– Не знаю, что с Соболевым. Когда он пройдёт, спросите у него.

– Он вам не говорит, что покинет «Спартак»?

– Нет.

– Вы сказали, что вас беспокоят новости. О Соболеве?

– Да. Каждый день всё новое и новое узнаём. Это немного отвлекает команду, — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Соболев близок к переходу в «Зенит» за € 12 млн с учётом бонусов.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.