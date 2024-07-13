Защитник «Спартака» Чернов: сложно оценивать Виллиана Жозе, он набирает форму

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался об адаптации нападающего красно-белых Виллиана Жозе. 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе.

«Пока сложно оценивать новичка «Спартака» Виллиана Жозе. Давайте он сыграет и посмотрим, потому что я с ним провёл только две тренировки. И то он занимался по индивидуальной программе, набирал форму», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет € 5 млн.