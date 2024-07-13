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Шикунов: кроме англичан, в финале Евро весь футбольный мир будет болеть за Испанию

Шикунов: кроме англичан, в финале Евро весь футбольный мир будет болеть за Испанию
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о финальном матче чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии. Встреча состоится завтра, 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, в финале Евро может получиться так, что Англия опять закроется и выиграет за счёт этого. Но я болею за испанцев, за красивый футбол и за эту потрясающую молодёжь. Однако в футболе бывают вещи, когда английский рационализм и порядок могут принести результат, потому что в Англии потрясающие игроки и они индивидуально могут сделать всё что угодно.

Сборная Испании по игре заслуживает чемпионства на этом Евро. Кроме Англии, весь мир будет болеть в финале за испанцев, это точно. Потому что все любят хороший футбол. Поэтому очень хочется, чтобы испанцам за их красивый футбол и свободу в футболе достался титул, а также чтобы их отблагодарил футбольный бог. Испанцы радовали всех, а англичане расстраивали тех, кто за них болеет. Сборная Англии по игре была неинтересная, но более-менее было в полуфинале в первом тайме, а остальные матчи было страшно смотреть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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