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Видео: игроки сборной Испании поздравляют Ямаля с 17-летием

Видео: игроки сборной Испании поздравляют Ямаля с 17-летием
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Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль сегодня, 13 июля, празднует день рождения. Футболисту исполнилось 17 лет.

Появилось видео, на котором Ямалю под аплодисменты игроков сборной Испании выносят праздничный торт.

Видео доступно на YouTube-канале Selección Española de Fútbol (SeFutbol).

Ранее Ламин стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ямаль является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.

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Новости. Футбол
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