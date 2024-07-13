«Ростов» огласил стартовый состав на заключительный контрольный матч с «Факелом»
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт в закрытом режиме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
13 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Перерыв
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 1:1 Роналдо – 36'
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Жбанов, Вахания, Роналдо, Глебов, Уткин, Азнауров, Щетинин, Комличенко.
В прошлом товарищеском матче дончане уступили «Краснодару» со счётом 2:3. Голами у ростовчан отметились Комличенко и Зубенко. В свою очередь, «Факел» свой предыдущий контрольный матч провёл с тульским «Арсеналом», в котором одержал победу со счётом 2:1 благодаря голам Аппаева и Браими.
«Ростов» по итогам прошлого сезона чемпионата России занял седьмое место, набрав 43 очка. «Факел» с 32 очками закончил сезон на 11-м месте.
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