«Ростов» огласил стартовый состав на заключительный контрольный матч с «Факелом»

Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт в закрытом режиме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Жбанов, Вахания, Роналдо, Глебов, Уткин, Азнауров, Щетинин, Комличенко.

В прошлом товарищеском матче дончане уступили «Краснодару» со счётом 2:3. Голами у ростовчан отметились Комличенко и Зубенко. В свою очередь, «Факел» свой предыдущий контрольный матч провёл с тульским «Арсеналом», в котором одержал победу со счётом 2:1 благодаря голам Аппаева и Браими.

«Ростов» по итогам прошлого сезона чемпионата России занял седьмое место, набрав 43 очка. «Факел» с 32 очками закончил сезон на 11-м месте.