Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Ахматом»
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Сегодня, 13 июля, состоится товарищеский матч между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
13 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Гандри – 12'
Стартовый состав ЦСКА на матч: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев, Чалов.
Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Армейцы заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Грозненцы стали 10-ми, заработав 38 очков.
Новый сезон РПЛ начнётся 20 июля. В 1-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Ростовом», а «Ахмат» дома примет «Краснодар».
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