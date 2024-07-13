Видео: фанаты «Зенита» проводили команду на матч за Суперкубок России с «Краснодаром»

Болельщики «Зенита» проводили свою команду на стадион «Волгоград Арена», где состоится матч за Суперкубок России с «Краснодаром».
Игра пройдёт сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Видео доступно в телеграм-канале «Зенита»
В последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).
- 13 июля 2024
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