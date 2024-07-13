«Никого нельзя упрекнуть в эгоизме». Кейн — об отношении игроков Англии на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед финальным матчем Евро-2024 с Испанией высказался о своём отношении к индивидуальным достижениям на турнире, а также об отношении партнёров по команде. Финал Евро-2024 состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

«В нашей команде все движутся в одном направлении. Все стараются достичь одной цели и сражаются друг за друга. Никого нельзя упрекнуть в эгоизме. Главное — результат. И совершенно неважно, кто его принесёт.

Я всегда стараюсь быть примером. Стараюсь быть лидером. И мне кажется, это удаётся мне лучше всего. Для меня на первом месте команда. Когда заходишь так далеко на крупном турнире, «Золотая бутса» уходит на второй план.Ты думаешь только о трофее», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.