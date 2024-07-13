Саутгейт назвал игрока сборной Англии, который, по его мнению, вырос как лидер

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии финального матча Евро-2024 с Испаний отметил прогресс нападающего Гарри Кейна как лидера команды. Игра состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

«Он сильно вырос как лидер. Должен сказать, что в последние несколько недель он проявлял себя особенно здорово. Он как никогда прежде осознавал ценность команды.

Из-за травм мы потеряли нескольких опытных лидеров. Таких как Хендерсон и Магуайр. Так что на плечи Кейна легло ещё больше ответственности, и он отлично справился», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.