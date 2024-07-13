Агент Барбоза: Клаудиньо должен играть в сильных клубах Европы и стоить € 25-30 млн

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо из клуба.

«Клаудиньо — очень интересный игрок, «Зенит» много вложил в него. Я бы не сказал, что его продажа — хорошая сделка. Это другого уровня футболист, он должен играть в сильных клубах Европы. Возвращаться в Бразилию, на мой взгляд, не совсем логично.

€ 18 млн, за которые Клаудиньо уйдёт во «Фламенго», — мало. Этот футболист стоит минимум € 25-30 млн. Поживём — увидим. Посмотрим, как он будет играть в Бразилии и как сложится его карьера в будущем», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее издание Globo сообщило, что «Фламенго» планирует закрыть сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо после сегодняшнего матча сине-бело-голубых в Суперкубке России.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.