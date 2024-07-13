В «Зените» отреагировали на слухи о скором уходе Клаудиньо из клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации о том, что сегодняшний матч за Суперкубок России с «Краснодаром» будет последней игрой полузащитника Клаудиньо в составе сине-бело-голубых.

«Сегодня последняя игра Клаудиньо? С чего вы взяли?» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России. Игра пройдёт сегодня, 13 июля, в 20:30 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.