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«Относимся с любовью». Капитан Испании Мората высказался о 17-летнем Ламине Ямале

«Относимся с любовью». Капитан Испании Мората высказался о 17-летнем Ламине Ямале
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Капитан сборной Испании Альваро Мората рассказал, как команда относится к 17-летнему нападающему национальной команды Ламину Ямалю.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С любовью, искренне демонстрируя уверенность в нём. Большинство игроков здесь уже несколько месяцев проводят матчи вместе, и мы говорили ему: «Мы выиграем Евро!» Мы советовали ему подумать о том, как он может помочь нам в этом. Мы стараемся защитить его в мелочах, потому что он отличается от многих игроков. Но мы можем сказать то же самое о Нико [Уильямсе] и Дани Ольмо — все они особенные. Я мог бы перечислить всю нашу команду. Сейчас мы всего в одном шаге от того, чтобы вновь переписать историю, но нам придётся постараться, потому что это будет нелегко», — приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.

Финал Евро-2024, в котором сойдутся национальные команды Англии и Испании, состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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