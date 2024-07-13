«Локомотив» уступил «Рубину» в результативном товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Игра проходила в закрытом режиме на стадионе «РЖД Арена». Встреча закончилась победой «Рубина» со счётом 4:3.

В составе железнодорожников в первом тайме забитым мячом отметился полузащитник Алексей Батраков, а во втором тайме два гола записал на свой счёт нападающий Дмитрий Воробьёв. Данные по авторам забитых мячей у «Рубина» отсутствуют.

Прошлый товарищеский матч «Локомотив» провёл с белградским «Партизаном». Матч завершился со счётом 1:1. В свою очередь, «Рубин» обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:1.

20 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Турнир начнётся с матча «Локомотив» — «Акрон» в 15:00 мск. «Рубин» свою первую встречу в РПЛ сезона-2024/2025 проведёт с «Пари НН» в понедельник, 22 июля, в 20:00 мск.