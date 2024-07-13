ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Заболотного помог «Химкам» сыграть вничью с «Крыльями Советов» в контрольном матче

Гол Заболотного помог «Химкам» сыграть вничью с «Крыльями Советов» в контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 июля, состоялся товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Встреча проходила в Химках на стадионе «Родина». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч прошёл в закрытом режиме и закончился результативной ничьей после дополнительных таймов со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
13 июля 2024, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 2
ДВ
Химки
Химки, Россия
0:1 Заболотный – 4'     1:1 Рахманович – 14'     1:2 игрок на просмотре – 62'     2:2 Шитов – 68'    

На четвёртой минуте открыл счёт нападающий «Химок» Антон Заболотный. «Крыльям Советов» удалось сравнять на 14-й минуте после удара полузащитника клуба Амара Рахмановича. Во втором тайме на 62-й минуте химчане вышли вперёд, гол забил неназванный игрок на просмотре. Установил финальный счёт на 68-й минуте нападающий самарчан Владислав Шитов.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Химчане стали чемпионами Первой лиги, вернувшись в РПЛ после отсутствия длиною в сезон, заработав 66 очков.

Новый сезон РПЛ начнётся 20 июля. В 1-м туре «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом», а «Химки» дома примут махачкалинское «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android