Гол Заболотного помог «Химкам» сыграть вничью с «Крыльями Советов» в контрольном матче

Сегодня, 13 июля, состоялся товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и подмосковными «Химками». Встреча проходила в Химках на стадионе «Родина». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч прошёл в закрытом режиме и закончился результативной ничьей после дополнительных таймов со счётом 2:2.

На четвёртой минуте открыл счёт нападающий «Химок» Антон Заболотный. «Крыльям Советов» удалось сравнять на 14-й минуте после удара полузащитника клуба Амара Рахмановича. Во втором тайме на 62-й минуте химчане вышли вперёд, гол забил неназванный игрок на просмотре. Установил финальный счёт на 68-й минуте нападающий самарчан Владислав Шитов.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Химчане стали чемпионами Первой лиги, вернувшись в РПЛ после отсутствия длиною в сезон, заработав 66 очков.

Новый сезон РПЛ начнётся 20 июля. В 1-м туре «Крылья Советов» сыграют дома с «Зенитом», а «Химки» дома примут махачкалинское «Динамо».