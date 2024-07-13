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Анхель Ди Мария сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Анхель Ди Мария сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду
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Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария сравнил своего напарника по национальной команде Лионеля Месси и бывшего одноклубника Криштиану Роналду. Ди Мария и Роналду играли в составе мадридского «Реала» с 2010 по 2014 год.

«Они вдвоём всё время думают только о победе. Но, в конце концов, лучший игрок – это тот, кто имеет больше «Золотых мячей», а у Месси их восемь. Поэтому для меня между ним и Криштиану существует определённая дистанция.

После многих лет пребывания в элите о них всё ещё говорят по всему миру, даже если они находятся в США и Саудовской Аравии. Конкуренция между ними позволила Ла Лиге развиваться и заставила всех полюбить футбол. С Месси американцы начинают заново открывать для себя футбол», — приводит слова Ди Марии AS.

Напомним, Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он выигрывал приз в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Месси сумел выиграть престижную награду семь раз: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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