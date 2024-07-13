Президент РПЛ Алаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

«Жду фантастического чемпионата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025 стартует 20 июля. Завершится первая часть следующего сезона 15 декабря 2024 года.