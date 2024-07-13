Деклан Райс: мы пробьёмся сквозь кирпичные стены, чтобы выиграть финал Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал о настрое своей команды на финальный матч Евро-2024 с Испанией, а также о своей адаптации к турниру. Игра состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

«В первых двух играх я чувствовал себя более уставшим, чем сейчас. Адреналин усиливается по мере того, как игры набирают обороты. Вы получаете дополнительную энергию, дополнительный огонь.

В воскресенье все мы пробьёмся сквозь кирпичные стены, сделаем всё, чтобы выиграть эту игру. Будь то 90 минут, 120 минут, мы сделаем абсолютно всё. Это всё, о чём мы можем просить друг друга», — приводит слова Райса The Guardian.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.