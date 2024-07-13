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Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca

Интернет-издание Marca опубликовало символическую сборную из игроков, которые не оправдали ожиданий на чемпионате Европы в Германии.

Первым номером стал вратарь Хорватии Доминик Ливакович.

В защите — украинец Александр Зинченко, датчанин Андреас Кристенсен и итальянцы Джанлука Манчини и Джованни Ди Лоренцо.

В полузащите — венгр Доминик Собослаи, серб Сергей Милинкович-Савич и шотландец Джон Макгинн.

В атаке — португалец Криштиану Роналду, серб Душан Влахович и бельгиец Ромелу Лукаку.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.