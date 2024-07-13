Артета рассказал о ходе трансферной кампании «Арсенала» накануне нового сезона АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о сложностях при ведении трансферной политики перед новым сезоном английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Думаю, что можно сказать, что всё происходит немного медленнее. Я думаю, что рынок и новые правила привели к тому, что клубы стали более осведомлёнными и вести бизнес так, как мы это делали за последние несколько сезонов, стало немного труднее.

Мы адаптировались к этому, и мы всё ещё хотим добиться того, чего мы хотим в трансферное окно, чтобы иметь гораздо более конкурентоспособную команду и улучшить состав во всех областях, в которых мы можем», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Новый сезон АПЛ начнётся 16 августа. В первом матче предстоящего розыгрыша чемпионата «Арсенал» 17 августа встретится с «Вулверхэмптоном».