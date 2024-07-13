Семак: РПЛ важнее, но проиграть в матче Суперкубка России будет неприятно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии санкт-петербургская команда подошла к матчу Суперкубка России с «Краснодаром».

«Как команда готовилась к матчу Суперкубка России? Непросто. Пауза хоть и была короткая, но мы постарались по максимуму дать игрокам отдохнуть. Сезон был непростым и очень эмоциональным, пришлось немного форсировать подготовку и играть через два дня на третий. Посмотрим, насколько в хорошей форме мы подошли к матчу за Суперкубок.

Это титульная встреча, но и этап подготовки. Чемпионат России важнее, здесь не может быть других мыслей. Но титул есть титул. Выиграть Суперкубок приятно, но не так, как чемпионат или Кубок России. Но проигрывать всё равно в этом матче неприятно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Матч Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар», состоится сегодня, 13 июля. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.