ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Уругвай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: РПЛ важнее, но проиграть в матче Суперкубка России будет неприятно

Семак: РПЛ важнее, но проиграть в матче Суперкубка России будет неприятно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии санкт-петербургская команда подошла к матчу Суперкубка России с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'    

«Как команда готовилась к матчу Суперкубка России? Непросто. Пауза хоть и была короткая, но мы постарались по максимуму дать игрокам отдохнуть. Сезон был непростым и очень эмоциональным, пришлось немного форсировать подготовку и играть через два дня на третий. Посмотрим, насколько в хорошей форме мы подошли к матчу за Суперкубок.

Это титульная встреча, но и этап подготовки. Чемпионат России важнее, здесь не может быть других мыслей. Но титул есть титул. Выиграть Суперкубок приятно, но не так, как чемпионат или Кубок России. Но проигрывать всё равно в этом матче неприятно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Матч Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и «Краснодар», состоится сегодня, 13 июля. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android