«Нет никакой конкретики». Семак — о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника санкт-петербургской команды Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Это информация не соответствует действительности. На сегодняшний день он является футболистом «Зенита». Конечно, всегда ведутся разговоры с другими клубами, и «Зенит» всегда открыт к предложениям. Но на сегодняшний день по Клаудиньо нет никакой конкретики, как и по другим игрокам, к которым проявляют интерес.

Хотел бы я, чтобы он остался? Я хочу, чтобы у нас играли те футболисты, которые хотят играть в «Зените». Если будет предложение, которое устроит и игрока, и клуб, то мы всегда готовы отпустить любого футболиста. Клаудиньо хочет играть в «Зените»? Он хочет играть всегда. Он профессионал и доказал это. Мы точно не знаем, какие у него есть мысли насчёт того, насколько ему сейчас важнее проводить больше времени дома вместе со своей семьёй, но он всегда выкладывается и играет так, как может», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России. Игра пройдёт сегодня, 13 июля, в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.