«Руководство клуба было не в восторге». Гафин — о вызове Бальбуэны на Олимпиаду

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал решение отпустить защитника бело-голубых и сборной Парагвая Фабиана Бальбуэну из расположения клуба для участия в Олимпиаде.

«Это решение главного тренера. Когда будет возможность, он вам, думаю, расскажет свою личную историю про Олимпиаду и неучастие в ней. Руководство клуба было не в восторге от этой ситуации, но мы пошли навстречу игроку и тренеру. Тренер, в конце концов, отвечает за результат. А что касается Фабиана, то он принял решение отказаться от заработной платы в клубе на время участия в Олимпиаде. Мы ему желаем удачи и вернуться из Парижа без травм», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. На групповом этапе Олимпиады в Париже парагвайцы проведут три матча: со сборными Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля).

В 1-м туре РПЛ 20 июля «Динамо» примет на своём поле «Факел». Прошлый сезон бело-голубые завершили на третьем месте, набрав 56 очков. Если бы «Динамо» не потеряло очки в последнем матче сезона с «Краснодаром» (1:2), то выиграло бы турнир.