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Фото: перформансы болельщиков «Зенита» и «Краснодара» перед матчем Суперкубка России

Фото: перформансы болельщиков «Зенита» и «Краснодара» перед матчем Суперкубка России
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Болельщики санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» обменялись перформансами перед началом матча Суперкубка России между командами. Матч проходит в эти минуты на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
3 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'    

Фото: ДМИТРИЙ ЗИМИН, «ЧЕМПИОНАТ»

Фото: ДМИТРИЙ ЗИМИН, «ЧЕМПИОНАТ»

Фото: ДМИТРИЙ ЗИМИН, «ЧЕМПИОНАТ»

В последний раз команды встречались в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. В 2023 году санкт-петербургский клуб обыграл московский ЦСКА. В основное время матч завершился со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (5:4).

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. «Краснодар» занял второе место, заработав 56 очков.

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