В «Динамо» пожелали Карраскалю победы в Кубке Америки — 2024
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об участии полузащитника клуба Хорхе Карраскаля в финале Кубка Америки — 2024 в составе сборной Колумбии.
Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
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«Мы очень рады, что Хорхе и его сборная великолепно выступают на Кубке Америки и дошли до финала. Я желаю ему победы, чтобы он вернулся в хорошем настроении в расположение «Динамо». Также хочу пожелать ему, чтобы он приносил как можно больше наград нашему клубу», — приводит слова Гафина ТАСС.
Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами 15 июля. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.
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