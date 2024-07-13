В «Динамо» пожелали Карраскалю победы в Кубке Америки — 2024

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об участии полузащитника клуба Хорхе Карраскаля в финале Кубка Америки — 2024 в составе сборной Колумбии.

«Мы очень рады, что Хорхе и его сборная великолепно выступают на Кубке Америки и дошли до финала. Я желаю ему победы, чтобы он вернулся в хорошем настроении в расположение «Динамо». Также хочу пожелать ему, чтобы он приносил как можно больше наград нашему клубу», — приводит слова Гафина ТАСС.

Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами 15 июля. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.