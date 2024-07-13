Форвард сборной Англии назвал Испанию лучшей командой на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился мнением об игре национальной команды Испании на чемпионате Европы — 2024. Напомним, сборные Испании и Англии встретятся в матче финала Евро-2024. Игра состоится завтра, 14 июля, в 22:00 мск.

«У испанцев были непростые матчи на этом турнире. Наверное, это лучшая команда на этом Евро. У них молодые и очень динамичные нападающие. Они полны уверенности и всегда нацелены на ворота. Родри —невероятный игрок. Но и у нас есть игроки высочайшего класса. Мы способны забивать с любого положения. Это будет очень захватывающий матч, и мне не терпится принять в нём участие.

На групповом этапе мы показали не лучший футбол — не надо быть гением, чтобы это понять. Главное, что мы не проигрывали и прибавляли по ходу турнира. Мы контролируем ход матчей. Мы не развалимся, если пропустим первыми. Мы продемонстрировали сплочённость: все готовы усердно работать как одно целое. Мы становимся сильнее. Надеюсь, мы сможем завершить начатое», — приводит слова Уоткинса официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.